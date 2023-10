Rugby | l’Italia contro la Francia per salvare la faccia e andare ai quarti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Rialzarsi dopo le 14 mete concesse agli All Blacks non sarà semplice ma l'Italtecnicamente potrebbe ancora accedere aidi finale del mondiale. Le scelte di Crowley, le chiavi tattiche e come seguire la gara in tv

Nonostante la brutta sconfitta subita contro la Nuova Zelanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualifica zione ai quarti di finale della Coppa del ...

Novità, forzata, nello scacchiere di Kieran Crowley. Lascia infatti la Francia Danilo Fischetti : per il pilone azzurro, come riferito dalla ...

Bourgoin-Jallieu – Dopo la sconfitta con la Nuova Zelanda subìta per 96-17, l’Italia ci riprova e si prepara a scendere in campo con la Francia . ...

Dentro o fuori, con tutti i pronostici contro. L’Italia di Kieran Crowley scenderà in campo venerdì sera a Lione contro la Francia in un match che ...

Manca Antoine Dupont, ancora out per l’infortunio al volto subito contro la Namibia, ma escluso il suo forti ssimo mediano di mischia Fabien Galthié ...

