Rugby | la Francia domina l’Italia e conquista i quarti ai Mondiali Azzurri eliminati

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si è concluso nei peggiori dei modi il percorso delnellaWorld Cup 2023. Si è concluso come i pronostici dicevano, con un ovvio terzo posto. E si è concluso con un matchto dallapadrona di casa, cui basta poco meno di mezz’ora per chiudere definitivamente la partita. Pronti, via e al primo possesso lava in meta. Al 2’ bel pallone che arriva al largo dove c’è Damian Penaud che schiaccia per il 7-0. Segue un ping pong tattico, ma alla fine èa commettere un’infrazione e al 6’ da metà campo è Thomas Ramos a trovare i pali per il 10-0. Glinon costruiscono nulla palla in mano, ma di contro soffrono tantissimo in difesa. E al 13’ arriva la seconda meta francese, con un bel calcio al largo che arriva a Louis ...