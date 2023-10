Rugby | Italia travolta 60-7 dalla Francia

Il video con gli Highlights di Italia-Francia 7-60 , match valido per i Mondiali di rugby 2023 in Francia. A Lione netta vittoria dei padroni di ...

AGI - Serviva un'impresa e mezza (vincere e non lasciare punti di bonus) ma il traguardo dei quarti Mondiali resta un tabù per l'Ital rugby . ...

A Lione i padroni di casa dominano la sfida La Francia travolge l’Italia per 60-7 oggi 6 ottobre a Lione nella partita della Coppa del Mondo di ...

Serviva un'impresa a Lione per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali di Rugby e l'Italia del ct Crowley (all'ultima in azzurro) non l'ha ...