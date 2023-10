Rtl 102 5 è la radio ufficiale del tour “Renga Nek 2023” e trasmetterà in diretta il concerto dal Mediolanum Forum di Assago

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour “Renga NEK 2023” e trasmetterà in diretta il concerto del 7 ottobre dal Mediolanum Forum di Assago RTL 102.5 ...

MILANO – Dopo aver conquistato il pubblico italiano con una lunga tournée estiva, lo “ strano incontro” tra Panariello VS Masini fa il suo ritorno. ...

MILANO – Annalisa è stata ospite di Rtl 102.5 insieme a Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight la cantautrice ha presentato in diretta ‘E poi ...

MILANO – Ligabue è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta in ...