Rrahmani non è stato convocato | Garcia è stato ascoltato

(Di venerdì 6 ottobre 2023)non è tra i giocatori del Napoli convocati nelle Nazionali.aveva parlato del difensore centrale in conferenza stampa: «Così è il calendario. Prima facciamo in modo di vincere domenica. Prima di una sosta si deve fare sempre un risultato positivo, per non dare “biscotti alla stampa”. Concentriamoci su questa cosa, poi seguiremo i nostri giocatori. Per loro è importante vincere con le nazionali, per noi è importanti che tornino senza infortuni». Questa condizione era abbastanza prevedibile perché l’infortunio diè recente, sebbene sia fermo da diverse partite. Il kosovaro si era infortunato durante la gara di Champions contro il Braga. Il tecnico del Napoli aveva polemizzato – giustamente – anche in precedenza. I risultati delle analisi, all’epoca, riportavano queste parole: “si è ...

L’ Infortunio di Rrahmani potrebbe tenerlo fuori 20 giorni: salterebbe Bologna, Udinese e Lecce. Natan non è ancora pronto per sostituirlo, Garcia ...

Rudi Garcia in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina, ha parlato dell’imminente soste per le nazionale e della condizione degli ...

...'C'è ancora domani per capire come stanno i ragazzi e quindi poi deciderò la formazione dopo l'ultima rifinitura'sarà disponibile 'Vediamo domani come sta, è quasi recuperato e......"C'è ancora domani per capire come stanno i ragazzi e quindi poi deciderò la formazione dopo l'ultima rifinitura"sarà disponibile "Vediamo domani come sta, è quasi recuperato e...

Serie A - Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia su Rrahmani: "Non deve ... Eurosport IT

Napoli, Garcia: 'Rrahmani in recupero, Lindstrom non ha dato ... Calciomercato.com

La sfida tra Lecce e Sassuolo si gioca oggi, venerdì 6 ottobre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ...Il Kosovo ha accolto la richiesta del tecnico non chiamando il difensore centrale in vista delle prossime partite di qualificazione agli Europei contro Andorra e Israele ...