Rose Villain lancia la nuova hit con “Io | me ed altri guai”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Quest’estate è stata tra le regine delle rotazioni radiofoniche in Italia per la collaborazione con Achille Lauro in Fragole. Ma adessoè pronta allastagione: ha in serbo unahit? Vedremo ma sarà assoluta protagonista.si conferma essere una delle rivelazioni del 2023 in campo musicale. L’artista pubblica il suo nuovo singolo, che si inserisce nella tradizione di Tainted Love in un’inedita versione da Mercoledì Addams. Si tratta di un brano che ha influenzato numegenerazione e del quale la cantante vuole dare la sua personalissima interpretazione., foto Courtesy of Press Office VelvetMagMilanese di nascita, ma dal trascorso multiculturale. Per qualche anno, infatti, ...