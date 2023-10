Roma | un giovane scrittore e content creator sostituisce una svastica con una poesia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Cancellare lanon vuol dire soltanto ripulire quel luogo, vuol dire andare a togliere una parte di odio che appartiene a molte persone” racconta il Poeta della Serra, unche preferisce non rivelare il proprio nome. Ha 25 anni e gestisce l’omonima pagina che su Instagram raggiunge oltre trecentomila follower. Il 4 ottobre ha postato sui suoi profili un video in cui cancella unadisegnata su un pilastro di Piazza Mazzini, a, e al suo posto ha lasciato un cartello con unache recita ‘Cancellate l’odio dalla vostra vita e sarà più sana oltre che più pulita’ “Non è stato facile lavarla via - racconta - mi ci è voluta più di un’ora, sei spugnette abrasive e ho finito tutti i solventi che avevo portato. L’odio della società è difficile da ...

Il Lecce si guarda attorno per rinforzarsi negli ultimi giorni di mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club pugliese ha messo...

AL VIA LA XIX edizione DEL Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime Roma , 2 – 4 ottobre 2023 Al via la XIX edizione del Premio ...

... al suo esordio nella narrativa con La ragazza Garbatella (Accento Edizioni): una... La lentezza e la ritrosia, tenera, quasi infantile, lungo l'attesa di un incontro promesso a, lasciano ...Le Foche si trovava nel suo studio medico sito in via Po, a breve distanza da Villa Borghese, nel centro di, quando unha fatto irruzione, scagliandosi contro di lui. Il 36enne, affetto ...

Chi è Francesco D'Alessio, il centrocampista di Barcaccia lanciato da Mourinho RomaToday

Roma-Servette e il debutto di D'Alessio: "Faccio fatica a crederci" Goal.com

La Roma ha vinto la seconda partita del suo girone di Europa League imponendosi per 4-0 sul Servette. I giallorossi sono così a punteggio pieno dopo le prime due… Leggi ...Pace e giustizia climatica: un migliaio di giovani sono scesi in piazza a Roma in occasione dello sciopero globale per il clima, indetto dal movimento Fridays for future. Il corteo dei ragazzi ispirat ...