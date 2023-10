Roma - Servette 4 - 0 | gol e highlights

“Il primo tempo è stato orribile , non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, loro hanno avuto la palla e noi siamo stati troppo ...

Netto successo in Europa League per i giallorossi. In gol anche Lukaku e Pellegrini Roma - La Roma batte 4-0 il Servette all'Olimpico e sale a ...

(Adnkronos) – La Roma batte 4-0 il Servette in un match del gruppo G di Europa League disputato allo stadio Olimpico oggi 5 ottobre. Per i ...

(Adnkronos) – La Roma batte 4-0 il Servette in un match del gruppo G di Europa League disputato allo stadio Olimpico oggi 5 ottobre. Per i ...

Romelu Lukaku non smette di segnare. L'attaccante dellaha trovato il gol anche nel match di Europa League contro il. I social incoronano il belga: ecco i meme più ...I gol e gli highlights della vittoria per 4 - 0 dellacontro ilnella seconda giornata di Europa League: gol di Lukaku, doppietta di Belotti e rete di ...

Roma-Servette 4-0: decidono la doppietta di Belotti, Lukaku e Pellegrini ForzaRoma.info

Roma-Servette 4-0 - Trionfo giallorosso: a segno Lukaku, Belotti e Pellegrini Voce Giallo Rossa

Roma-Servette in campo giovedì 5 ottobre alle ore 21:00 per il secondo turno di Europa League. Una partita da vedere in streaming su DAZN, fondamentale per le ambizioni della squadra di… Leggi ...Sei punti dopo le prime due giornate dovevano essere e sei punti sono stati. A differenza dello scorso anno la Roma ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino in Europa League e, dopo la vit ...