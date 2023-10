Roma | Mourinho dice addio | Friedkin ha deciso | il sostituto è un nome clamoroso

Zdenek Zeman , mister del Pescara in Lega Pro, sugli scudi a Macerata in occasione di Overtime Festival 2023. Il ‘mago‘ boemo, autentico personaggio ...

Roma di Mourinho super in Europa League contro il Servette , schiantato per ben 4 reti a 0. Il tifoso Roma nista se la gode, a punteggio pieno, in ...

Claudio Ranieri sfida la sua storia domenica contro la. Ma più che al passato, alla sua Testaccio, all'esordio in giallorosso e all'avventura sulla ...dei sardi dovrà vedersela anche con, ...Niente derby col Torino per Chiesa e Vlahovic, mentreperde Pellegrini per Cagliari. ... come annunciato dallo stesso allenatore della Juventus nella conferenza stampa della vigilia, SI ...

Da Felix a D'Alessio: i dieci "bambini" che Mourinho ha fatto esordire nella Roma Corriere dello Sport

Roma, Aouar you L’algerino è ancora troppo naif. E Mourinho non gradisce ForzaRoma.info

Il Cagliari scende in campo contro la Roma che dovrà fare a meno di uno dei suoi leader: chi potrebbe sostituirlo La Roma dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini, per lo meno fino alla fine della sosta, ...Cagliari - Roma è una delle gari domenicali dell'8° turno di campionato. Il calcio d'inizio è previsto per le 18.00 all'Unipol Domus.