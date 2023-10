Roma | l’immunologo Le Foche brutalmente aggredito in studio e pestato a mani nude | è in fin di vita

(Di venerdì 6 ottobre 2023)da un paziente – un 36enneno – che lo ha colpito a, ha ridotto in fin didel Policlinico Umberto I, Francesco Le. Assalito e selvaggiamenteieri pomeriggio poco prima delle 18, mentre stava lavorando nel suoin Via Po – in un quartiere semi-centrale della capitale, nella zona di Villa Borghese – il medico 66enne, portato in codice rosso al policlinico Umberto I, è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. E come fa sapere Il Messaggero riferendo dettagli sui soccorsi, il professionista è ricoverato nel nosocomio capitolino «con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale». Nel frattempo ...

