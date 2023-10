Roma | Belotti | «L’Europa League è importante come il campionato | dobbiamo trovare il giusto equilibrio»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Andrea, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Servette Andrea, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Servette. PAROLE – «Nel secondo tempo siamo entrati in campo con l’atteggiamento per chiudere la gara e in 10 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa e non dovevamo perché siamo lae vogliamo vincere questo girone.scendere sempre in campo con ilatteggiamento senza sbagliare nulla.ilil...

La Roma , almeno in Europa , riesce a essere se stessa, a vincere, divertendosi. Quattro gol al Servette , degni della squadra che negli ultimi due anni ...

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Roma- serve tte 4-0, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa ...

Netto successo in Europa League per i giallorossi. In gol anche Lukaku e Pellegrini Roma - La Roma batte 4-0 il Servette all'Olimpico e sale a ...

Andrea, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Servette Andrea, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del ......ha tanto da festeggiare, perché con la doppietta è già a 4 reti in 8 partite stagionali, dimenticando i tempi grami della scorsa annata (4 centri in 46 gare e nessuno in campionato). La...

Il solito Lukaku, poi il Belotti show: e la Roma serve il poker al Servette La Gazzetta dello Sport

Pagelle Roma-Servette: Belotti da urlo, Lukaku trascinatore Corriere dello Sport

La Roma ha letteralmente dominato il Servette nei primi quindici minuti del secondo tempo, ma all'inizio ha faticato ...Belotti a #SkySport dopo la doppietta al Servette: "Nel secondo tempo siamo entrati per chiudere subito la partita. Siamo la Roma e vogliamo chiudere in testa questo girone. In Europa ci troviamo bene ...