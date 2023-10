Roma batte Servette 4-0 Per Mourinho 875 000€ per ogni punto

(Di venerdì 6 ottobre 2023)disuper in Europa League contro il, schiantato per ben 4 reti a 0. Il tifosonista se la gode, a punteggio pieno, in cima alla classifica del girone, a pari punti con lo Slavia praga. 2 vittorie in 2 partite e + 6 lunghezze su Sheriff e. Un’altra vittoria, dunque, per la, reduce dal successo meritato contro il Frosinone di Walid Cheddira. Intanto, proprio poche ore prima del match di Europa League, Time2play, blog che effettua analisi, ricerche e focus su svariate tematiche di attualità sportiva, ha divulgato e pubblicato un approfondimento sugli allenatori del campionato di Serie A. Un focus a nostro avviso molto interessante e meritevole di attenzione. Di seguito riportiamo i punti salienti dell’analisi realizzata. JOSE’ ...

L'accordo raggiunto tra i 27 paesi membri dell'Unione europea su un testo chiave per la politica migratoria è motivo di "soddisfazione per ...

2' di lettura Vivere Senigallia 05/10/2023 -- La4 - 0 il Servette all'Olimpico e sale a quota 6 nel girone G di Europa League, a pari punti con lo Slavia Praga, prossima avversaria. Decisive le reti di Lukaku, Pellegrini (poi uscito per ...- Servette, i casi dubbi. Questi i principali casi da moviola. Al 24' contatto in corsa da ... Al 46' Pellegrini, di testa, serve Belotti in area di rigore eFrick. Regolare il gol come ...

Europa League, Roma-Servette 4-0: ed è poker giallorosso RaiNews

Roma ancora grande in Europa: 4-0 al Servette Sky Sport

Pronti via e la Roma dilaga. Al 46' Belotti incrocia bene con il mancino un assist di testa di Pellegrini. Al 51' è lo stesso Pellegrini a siglare il 3-0, con un destro al volo che batte Flick, dopo ...Era la prima volta per Pajac con i giallorossi in campo, la prova del fischietto croato all’Olimpico in Europa League analizzata ai raggi X ...