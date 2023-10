Roma | 16enne violentata in un parco a Guidonia | arrestato 25enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La violenza è avvenuta nel mese di agosto in unpubblico della frazione di Villalba Un uomo di 25 anni, marocchino, è statodalla polizia di Tivoli per violenza sessuale nei confronti di una sedicenne, avvenuta nel mese di agosto in unpubblico della frazione di Villalba, nel comune diMontecelio (). La minore aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima. I due dopo aver fatto amicizia si erano scambiati messaggi telefonici sui social e poi, una sera, alla fine del mese di agosto, si erano incontrati nei pressi di un bar dove si erano dati appuntamento, avevano fatto una passeggiata per poi recarsi in unpubblico dove si erano seduti su una panchina, chiacchierando tranquillamente. Improvvisamente è scattata la violenza dell’uomo. La ragazza ...