Risolto il surriscaldamento di iPhone 15 Pro con iOS 17 0 3

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Con il rilascio di iOS 17.0.3, Apple risolve il problema didi15 Pro e Pro Max oltre a correggere alcuni altri bug anche di sicurezza attivamente sfruttati. Con il lancio dei nuovi top della serie15, molti utenti hanno lamentato problematiche di riscaldamento eccessivo, a volte insostenibile, delle due versioni Pro degli2023. Apple ha sostenuto fin da subito si trattasse di un bug legato al software e non all’hardware o al titanio utilizzato per il telaio come qualcuno aveva ipotizzato e sembra che ad avere ragione fosse la società di Cupertino. Problemi di15 Pro:, scolorimento e guai a spingere troppo sulla cover posterioredi15 Proda ...

...di sicurezza e affronta appunto il problema relativo alle temperature e al. I dati ... La foto conferma che l'aggiornamento ha effettivamenteil problema . Tutto quello che c'è ...Come riportato in precedenza, Apple ha recentemente rilasciato iOS 17.0.3. Questo aggiornamento hail fastidioso problema diche caratterizzava i dispositivi iPhone con iOS 17 in determinate situazioni. In particolare, ilsi manifestava durante l'utilizzo ...

Il problema di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro è stato confermato da più parti, anche da immagini riprese con telecamere termiche a infrarossi. Ed è proprio una termocamera a immortalare le ...Grazie all’utilizzo di una termocamera, possiamo vedere le differenze di surriscaldamento su iPhone 15 Pro prima e dopo l’aggiornamento a iOS 17.0.3, che secondo Apple va proprio a correggere questo p ...