Riscontrati problemi con carta Postepay borsa di studio oggi 6 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ci sono diverse testimonianze, in queste ore, che sembrano confermare icondi. Un’anomalia venuta a gallache, tuttavia, potrebbe non essere temporanea. In molti hanno avuto modo di ritirarla proprio nello scorcio iniziale di questo mese, motivo per il quale gli imprevisti pare stiano venendo trapelando solo questo venerdì. Proviamo a fare il punto della situazione, grazie soprattutto alle testimonianze di coloro che hanno avuto modo di ascoltare l’assistenza, disponibile al numero indicato all’interno della. Chiarimenti suicondisegnalati6 ...