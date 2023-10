Riscaldamento globale | l’allarme arriva dal sottosuolo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ignorato a lungo dagli esperti di settore, l'innalzamento della temperatura delpotrebbe rappresentare una delle conseguenze più preoccupanti del. A sostenerlo è un gruppo di ricerca dell'Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), in Germania, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista "Nature Climate Change". Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato campioni di terreno provenienti da tutto il mondo.