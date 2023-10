Rinnovo Osimhen | ADL scende in campo e svela tutto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , non ha dubbi per quanto riguarda il Rinnovo di Victor Osimhen , è proprio lui a rassicurare anche i ...

La Gazzetta dello Sport – Osimhen , non c’è accordo rinnovo : i TikTok contano poco , la questione è un’altra . L’edizione odierna del quotidiano, ...

...di Kvaratskhelia eche hanno fatto enormemente scalpore e a seguito del Tik Tok gate sull'attaccante nigeriano, è esploso un nuovo caso per via del minutaggio di Mario Rui. Ilin ...Questo il pensiero del giornalista: 'Atteggiamento didopo la questione social Forse fa un ... Polemica dell'agente di Mario Rui Ricordo che in estate il portoghese chiedeva ile a un ...

Alvino: “Rinnovo Osimhen Non sono sicuro al 100%, ma credo possa arrivare la fumata bianca” Tutto Napoli

Osimhen, lo scontento è totale: non pensa più al rinnovo con il Napoli – il Mattino CalcioNapoli1926.it

Scoppia un nuovo caso nello spogliatoio del Napoli per le parole dell'agente di Mario Rui: tutta la verità secondo Garcia.Piotr Zielinski si è confermato uno dei principali leader del Napoli. Dopo le polemiche legate al futuro di Victor Osimhen, il centrocampista polacco ...