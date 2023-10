Ricercatore italiano ambientalista rifiuta di prendere l’aereo per tornare | l’università tedesca minaccia di licenziarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Perdere il posto in università per tenere fede ai propri principi e lasciare una minore impronta carbonica sul pianeta. È quanto rischia Gianluca Grimalda, economista bocconiano e scienziato del clima,to di licenziamento dal Kiel Institute for World Economy dove lavora perché si èto diun aereo pernel suo ufficio in Germania. Ilmilanese si trovava a Bougainville, territorio della Papua Nuova Guinea nell’arcipelago delle isole Salomone, dove ha condotto mesi di ricerca sull’impatto del collasso climatico sulla popolazione locale. Sarebbe dovuto rientrare in Germania alla conclusione del suo progetto, il 10 settembre, ma ha dovuto rimandare la partenza a causa di un rapimento e di un successivo attentato avvenuto a Bougainville. A seguito del ritardo il ...