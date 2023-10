Renzi gongola | “Marco Travaglio condannato | deve pagarmi 80mila euro”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma –a risarcire Matteoper. A scriverlo è stato l’ex premier, nonchè attuale senatore e leader di Italia Viva, sui propri canali social.: “Il tempo è galantuomo.diffamatore seriale” Quello traed il direttore del Fatto Quotidiano è sempre stato un rapporto duro, privo di alcuna simpatia e stima. In particolarenon l’ha mai toccata piano nei suoi editoriali o libri, in cui più volte ha pesantemente attaccato l’ex premier. Motivo per cuiora si gode la vittoria: “Stamanie Il Fatto Quotidiano sono stati condannati a risarcirmi ottantamilapiù le ...