Rennes-Paris Saint Germain domenica 08 ottobre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Due squadre reduci da una settimana difficile sia in campionato che in coppa si sfidano a chiusura di questo ottavo turno di Ligue1: da una parte ildi Genesio e dall’altra ilcampione uscente e guidato da Luis Enrique. Per i rossoneri sconfitta pesante quella del Madrigal, che riequilibra tutto in ottica qualificazione in un girone particolarmente complicato. La gara InfoBetting: Scommesse Sportive e