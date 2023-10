Reims – Monaco – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Due squadre in vetta alla Ligue 1 si affrontano sabato 7 ottobre allo Stade Auguste-Delaune, quando ilospita il. Un solo punto separa questi due club dopo sette partite, con la squadra di Will Still al terzo posto e marginalmente dietro agli uomini di Adi Hutter in vetta. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver chiuso il mese di settembre con una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Lille, ilha iniziato il mese di ottobre con una vittoria per 2-0 in casa contro un Lione in difficoltà lo scorso fine settimana. Il Lione ha fallito una serie di occasioni nel primo tempo, prima che un brillante colpo di testa in ...