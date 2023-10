Regolamento Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | la formula | come funziona

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildeidi, in programma da venerdì 6 a domenica 15 ottobre nello stato di, in Messico. Grande attesa per la quattordicesima edizione rassegna iridata, che assegnerà le medaglie ma anche i primi pass olimpici per Parigi 2024. La squadra vincitrice, sia tra le donne che tra gli uomini, conquisterà infatti una carta nazione per i Giochi della prossima estate. Al via 48 coppie per genere, suddivise in 12 gironi da quattro ciascuna, che si giocheranno con ladel round-robin. La classifica verrà determinata dal punteggio, assegnato secondo il consueto sistema: 3 punti per la vittoria in due set, 2 punti per la vittoria al tie-break, 1 punto in caso di sconfitta al terzo set e 0 punti per la sconfitta in due set. In ...