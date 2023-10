Reazione a catena | mi sento male | la campionessa spiazza Liorni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una delle campionesse diha fatto preoccupare Marconella puntata andata in onda ieri, giovedì 5 ottobre. Al momento dell'Ultima parola, infatti, le "Amiche in onda", che sono riuscite a mantenere il titolo di campionesse del game-show di Rai 1, erano indecise tra due termini, "Interesse" e "Inclinazione". Ma alla fine hanno scelto di puntare sulla prima parola. Anche se una delle tre concorrenti, Valeria, ha lasciato intendere che lei avrebbe scelto la seconda parola. Vedendola in difficoltà, il conduttore le ha chiesto: “Che succede, Valeria?”. Lei nel frattempo ha abbassato gli occhi e si è portata una mano sulla fronte: “Mi”, ha risposto. “E' una serata dura questa eh”, ha sottolineato allora. E Valeria ha ribadito: “Si, infatti mi sto ...

Esultano sui social i "nemici" delle Amiche in onda, le campionesse (non proprio amatissime) di Reazione a Catena . Il quiz del preserale di Rai 1 ...

“ Reazione a Catena “, l’imbarazzo della concorrentre. Da alcuni i giorni ci sono nuove campionesse in carica. Sono “Le amiche in onda” che hanno ...

Se l'assemblea dovesse approvare questa proposta, il rischio è che si inneschi unae una ripresa dei test nucleari nel mondo, in particolare da parte degli Stati Uniti . Missili ...... Rai Uno " Cinque Minuti ha interessato spettatori (%); Canale 5 " Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a spettatori (%); Rai Uno "ha ottenuto una media di spettatori (%) ...

Reazione a Catena, le campionesse vincono ancora ma è polemica: “Concorrenti raccomandate” Il Fatto Quotidiano

Reazione a Catena, Mariluna nel panico: "C'entra il fidanzato", caos in studio Liberoquotidiano.it

L'ultima puntata di Reazione a catena è stata vinta ancora una volta dalle campionesse Amiche in onda: il pubblico è infastidito e lancia accuse precise.Grandi ascolti per la prima puntata della seconda stagione di “Blanca” in onda ieri, giovedì 5 ottobre, in prima serata su Rai 1. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Paolo Spollon h ...