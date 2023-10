Reati sui minori in aumento in Italia | violenze sessuali +27% in un anno

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I dati forniti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale presentati per la campagna di Terre des Hommes Isucontinuano ad aumentare e segnare nuovi record. Se nel 2021 era stata superata per la prima volta quota 6mila casi, nel 2022 il balzo è così grande da spingere il numero verso i 7mila (6.857). A confermare la tendenza di crescita è il dato su 10 anni: dal 2012 (5.103) al 2022 i crimini a danni disono aumentati del 34%. I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa ‘La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo’ 2023, in occasione della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre). Il documento è stato presentato a ...

... emesso dal locale Tribunale, in quanto ritenuti responsabili deidi omessa e infedele ... per decine di milioni di euro, delle imposte dovuteprodotti energetici, in particolare l'IVA, ...IL NUOVO DOSSIER INDIFESA:MINORI IN ITALIA. Isu minori continuano ad aumentare e segnare nuovi record. Se nel 2021 era stata superata per la prima volta quota 6mila casi, nel 2022 ...

Reati sui minori, uno ogni 76 minuti. Aumentano le violenze sessuali AGI - Agenzia Italia

Aumentano i reati sui minori, in particolare le violenze sessuali Agenzia ANSA

PALERMO – Aumentano di un quinto i crimini sessuali commessi in Italia. La preoccupante recrudescenza emerge dai dati presentati da Terre des Hommes sui reati commessi a danno di minori nel 2022 in It ...I dati forniti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale presentati per la campagna di Terre des Hommes I reati su minori continuano ad aumentare e segnare nuovi ...