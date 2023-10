Reati su minori | nuovo record | 6 857 nel 2022 L’89% degli abusi su bambine e ragazze Terre des Hommes | ”Lavorare sulla cultura del rispetto”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Continuano ad aumentare iai danni deiin Italia. A dirlo è il dodicesimo Dossier Indifesa, presentato dalla fondazionedesal Maxxi di Roma. “Nelin Italia abbiamo superato le 6mila vittime (6.857) – ha spiegato Federica Giannotta, responsabile Advocacy e programmi Italia dides– purtroppo oltre il 60% sono femmine:“. Il peggioramento maggiore riguarda le violenze sessuali, cresciute del 27% in un anno: da 714 nel 2021 sono passate a 906 lo scorso anno, perai danni di. L’aumento del numero di, però, non deve essere letto solo in maniera negativa. A spiegarlo è Stefano ...

Roma, 6 ott. (askanews) - Nel 2022 sono stati commessi 6.857 reati a danno di minori in Italia, il 10% in più rispetto al 2021. Il dato peggiore riguarda le violenze sessuali, più 27% in un anno: 906 ...