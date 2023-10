Real Madrid-Osasuna sabato 07 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Alaba non recupera

Nubi si addensano sul futuro di Luka Modric . Carlo Ancelotti ha parlato della situazione del croato del Real Madrid in conferenza stampa: "Non...

Non solo Mbappé. In attesa di capire il futuro del francese, a scadenza col PSG nel prossimo giugno, il presidente Perez mette gli occhi anche su ...

Infatti marcherá in maniera asfissiante, senza fargli toccare letteralmente palla, nientemeno che uno dei più forti attaccanti rumeni della storia del calcio nonché ex giocatore del, ...Reinier , arrivato in prestito dal, potrebbe partire dal 1 , mentre sono serrati i ballottaggi tra Bourabia e Barrenechea e tra Caso e Baez. Diverse assenze anche per Baroni, che in ...

Real Madrid, accordo con Visit Dubai: negli Emirati nascerà un parco a tema ItaSportPress

Mario Rui si aspettava di essere titolare con il Real Madrid: due minuti giudicati irrispettosi Tutto Napoli

Real Madrid - Osasuna: ecco le formazioni ufficiali della sfida della nona giornata di LaLiga 2023/24 in programma alle 16.15.Il Real Madrid potrebbe fare un tentativo concreto per strappare Dusan Vlahovic alla Juventus a gennaio: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dal portale ...