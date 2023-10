Real Madrid | Ancelotti spoilera il futuro di Modric

Commenta per primo L'esterno Julian Hall , 15enne dei New York Red Bulls , ha attirato le attenzioni di Chelsea, Manchester United, Manchester City,e Bayern Monaco . Lo scrive Evening Standard.Ha deciso la sfida di Champions League contro il Napoli lo scorso martedì come tante altre in questa prima parte di stagione. Insomma, il cuore di questoè Jude Bellingham e lo si era capito sin da subito. Quando si era calato perfettamente nella sua parte. Ora un grazie va al compagno Vinicius , che in estate ha tanto insistito per il ...

Real Madrid, accordo con Visit Dubai: negli Emirati nascerà un parco a tema ItaSportPress

Mario Rui si aspettava di essere titolare con il Real Madrid: due minuti giudicati irrispettosi Tutto Napoli

Notizie Calcio Napoli - Fulvio Collovati, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della partita persa dal Napoli contro il Real Madrid in Champions e del prossimo impegno con ...Nico Mannion va a sedere in panchina con 6'42" a finire nell'ulimo quarto con il suo Baskonia avanti per 73-68 sul Real Madrid. C'è ancora molto da giocare, e ...