RB Lipsia-Bochum sabato 07 ottobre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sconfitti in casa dal Manchester City nella seconda giornata della fase a gironi di Champions, il RBdi Rose si rituffa sul campionato affrontando in casa ildi Leitl. Per i Roten Bullen la gara è sembrata anche girare bene con le occasioni avute sull’1 a 1 e una condotta di gara accorta che ha ben imbrigliato la squadra di Guardiola, ma InfoBetting: Scommesse Sportive e