Rapinato noto imprenditore a Cava de’ Tirreni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Attimi di paura ade’per undi 40 anni: l’uomo – come riporta il quotidiano La Città – è statomartedì sera mentre era in località Sant’Arcangelo. Il 40enne, minacciato con una pistola dal malvivente, ha consegnato alre un bracciale d’oro e il borsello in cui c’era anche una pistola regolarmente detenuta, diverse centinaia di euro e il cellulare. I Carabinieri hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità deiri. Segui ZON.IT su Google News.

Unimprenditore di Cava de' Tirreni, è statomartedì sera mentre era in località Sant'Arcangelo. Un malvivente gli ha puntato una pistola minacciando di sparargli se non avesse consegnato ..."Sappiamo che Foggia è fatta di gente per bene però fa male vedere una cosa del genere" : è amaro lo sfogo di Piero Armenti .per la sua pagina "Il mio viaggio a New York" da oltre 3 milioni di follower, l'imprenditore è stato vittima di una tentata rapina " con tanto di estorsione - e ha ripercorso quanto accaduto con ...

Cava de’ Tirreni. Rapinato noto imprenditore, allarme sicurezza Agro24

Arrestati Bonnie e Clyde dei supermercati a Firenze: rapina con ... LA NAZIONE

Un dibattito che fa restare alquanto perplessi, soprattutto per la mancanza di visione da parte di una sezione del Parlamento. Ieri, infatti, si è ...Se ne aveva avuto notizia soprattutto durante e subito dopo i mesi più duri della pandemia, ma a quanto pare continua a dare i suoi frutti la “tecnica dello sputo” messa in pratica ieri a Porto d’Asco ...