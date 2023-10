Ranking Uefa | Italia al terzo posto | cosa cambia per la Champions

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Laha aggiornato il proprioper le varie federazioni calcistiche europee. Tutti i dettagli in merito Dopo la seconda giornata delle coppe europee, laha aggiornato ilper le federazioni.salda alche vale quattro squadre inLeague. Quattro posti1. Inghilterra 91.6782. Spagna 78.4893.74.5694. Germania 71.9095. Olanda 56.500 Tre posti6. Francia 54.831 Due posti7. Portogallo 49.3168. Belgio 40.4009. Turchia 34.85010. Scozia 32.25011. Austria 30.80012. Svizzera 30.57513. Serbia 27.77514. Danimarca 27.70015. Repubblica Ceca 27.550 Un...

Una partenza quasi perfetta. Dopo le prime due giornate di coppe europee l'Italia vola al terzo posto del ranking stagionale e sogna di agguantare uno dei primi due posti, il che vorrebbe dire cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. Quattordici partite giocate dalle squadre ...

Col 4-0 al Servette la Roma raggiunge quota 84.000 e si piazza dietro ai top club europei. Unica italiana che la precede è l'Inter ...