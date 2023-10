Ranieri | «Roma più bella quella che fece più punti dell’Inter del Triplete»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ricorda la sua esperienza alla guida della, che si battagliò nel 2010 con l’Inter per la vittoria dello Scudetto. Titolo che poi andò i nerazzurri SOGNO SVANITO ? Claudioricorda la suain lotta con l’Inter del: «che presi a zero da Spalletti, facemmo piùdel, però vinsero loro per due., la miapiù. Scudetto? Sarebbe stato bellissimo, un tifoso dellache vince lo scudetto con la». Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...