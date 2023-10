Ranieri | ' Momento difficile ma il Cagliari c' è La Roma per me è sempre speciale'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Per Claudionon è mai una partita come le altre , ma domenica 8 ottobre (ore 18) metterà da parte qualsiasi emozione anche se i colori della sua città li porta nel cuore. "...

"Vedo la squadra reattiva e determinata, ma ora servono i fatti", dice il tecnico dei sardi Cagliari - Per Claudio Ranieri Cagliari - Roma non è mai ...

"Vedo la squadra reattiva e determinata, ma ora servono i fatti", dice il tecnico dei sardi Cagliari - Per Claudio Ranieri Cagliari -Roma non è mai ...

"Vedo la squadra reattiva e determinata, ma ora servono i fatti"chiede ai suoi una ... Sanno che attraversiamo undifficile, ma siamo chiamati a dimostrare coi fatti: non servono parole.Sanno che attraversiamo undifficile, ma siamo chiamati a dimostrare coi fatti: non servono ...annuncia come stia migliorando e fa il punto sugli infortunati: "Zito si sta riaggregando ...

Ranieri: 'Momento difficile ma il Cagliari c'è. La Roma per me è ... Tiscali

Ranieri: “La decisione in porta tra Radunovic e Scuffet! Come sta Luvumbo, quando torna Lapadula” SOS Fanta

Il momento di Radunovic, la gara speciale coi giallorossi, la sfida a Mourinho e le parole sui singoli: le dichiarazioni del tecnico in conferenza ...Crocevia Roma per il Cagliari di Ranieri. Si gioca in Sardegna domenica 8 ottobre alle 18.00. In porta per il Cagliari ci sarà Scuffet. Le parole di Ranieri su Radunovic: "Boris non è sereno e lui ste ...