Ranieri | «A parole capiscono tutti di calcio | a parole»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’allenatore del Cagliari, Claudio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. A fargli le domande il direttore Zazzaroni. Il 4 novembre,festeggerà i 50 anni nelprofessionisti. Il tecnico del Cagliari di certo è uno che ne ha viste di tutte i colori. Partito dal basso è arrivato sul tetto dell’Inghilterra con la Premier vinta da tecnico del Leicester. Un anno magnifico quello. «Credo di non sapere nulla, posso dire che conosco il prato verde quando alleno i ragazzi, questo sì, ma tutto quello che sta dietro non l’ho mai voluto affrontare. Il primo presidente del Chelsea e anche Abramovich mi chiesero se volevo avere in mano tutto, manager a trecentosessanta gradi, all’inglese. Risposi “no, non voglio fare il manager, voglio esclusivamente indicare quali giocatori mi stanno bene e quali no e qui ...