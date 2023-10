Rafa Leão eleva lo stile della nuova varsity jacket del Milan realizzata da Off-White

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ci sono i giocatori che arrivano in abito e cravatta con i colori sociali del club, quelli che si presentano in cardigan, oppure con outerwear di grido, e poi c'è il. Alla moda, inconfondibile, disruptive: la collaborazione con Off-, inaugurata lo scorso anno, ha davvero fatto dei rossoneri il club più cool d'Europa. A Dortmund, in occasionetrasferta di Champions League, i calciatori delhanno sfoggiato il pezzo fortecollezione, la. Base grigiacombinando pelle e lana, maniche in pelle, diverse toppe grafiche che richiamano i tratti estetici del brand – come la diagonale Off-sulla manica destra e le lettere “OW” – e il Dna del club rossonero, il diavolo in primis – che ...