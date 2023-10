(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’autunno si anima a ritmo di musica grazie a, format italiano di concerti dal vivo che celebra la nuova musica emergente grazie al supporrto di Jack Daniel’s. La nuova stagione si inaugura in grande stile con due eventi domenica 8 ottobre alle 19:30, a Milano (Apollo) e a Roma (Alcazar). E sarà solo la prima di una serie di serate coinvolgenti.offre, infatti, un palco aperto ai nuovi talenti, ospiti speciali e l’immancabile spaghettata di fine serata, che dà il nome al format. Il tutto accompagnato da una drink list dedicata a Jack Daniel’s. Sono questi gli ingredienti speciali che caratterizzeranno le domeniche autunnali, con prossimi appuntamenti in programma per il 22 ottobre, il 5 e 19 novembre e il 3 e 17 dicembre. LEGGI ANCHE: — Stefano Bollani ...

Non lascia (e ci mancherebbe altro). Anzied allarga i propri confini guardando al sociale. La ... presentata'altra sera ...è per sabato pomeriggio al Parco Matusa. Impegnati i ...... gli isolani - con la piena intenzione di onorare'impegno - si ...e a qualche rotazione in vista del prossimodi ... Poi sale in cattedra Filosa chein rovesciata, firma il tris ...

Raddoppia l’appuntamento con Spaghetti Unplugged: tutti i dettagli dei live Funweek