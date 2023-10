Questo video non mostra un «autista musulmano» arrestato per traffico di minori

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 6 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 29 settembre. Nel contenuto social in questione compare undi 45 secondi cheun’auto, fermata da persone in divisa, piena di bambini al suo interno. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che afferma che la scena mostrerebbe l’arresto di un «» mentre trasportava «in modo sospetto 25 bambini in Uzbekistan». L’uomo, si legge ancora, avrebbe ammesso «che i bambini sarebbero stati venduti per scopi sessuali e per l’espianto di organi». Lo stesso contenuto è stato pubblicato su TikTok. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di analisi è ...

Napoli ? Pozzuoli? Campi Flegrei? No, Ecuador . In queste ore sui social molti utenti condividono un video nel quale dell’acqua ribolle e sgorga. ...

Beatrice vs Paolo (US Endemol Shine) “Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi“. Ci sono voluti 24 giorni di gioco, ma finalmente ...

Beatrice vs Paolo (US Endemol Shine) “Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi“. Ci sono voluti 24 giorni di gioco, ma finalmente ...

Quelle immagini però non sono state girate da un reporter, ma sembra proprio la ripresa fatta da un uomo che si trovava in mezzo al cordone di agenti della Polizia , come mostra..." Nessuno ci ha detto quelda dove provenga, se sia stato preso su Internet o se era stato ... alle spalle delle forze dell'ordine che contengono il corteo,mi sembra grave ", ha affermato ...

Questo video non mostra un «autista musulmano» arrestato per ... Facta

Questo video di Massimo Citro sulla “sterilizzazione di massa ... Facta

Opposizioni all'attacco: il ministro chiarisca se è in corso una schedatura dei manifestanti per alimentare odio contro chi non è gradito al governo. Salvini: "Il caso Apostolico motivo di grande imba ...Il video della giudice Apostolico alla manifestazione di Pozzallo del 2018 postato da Salvini su X scatena le polemiche. Dubbi sulla provenienza del filmato e su chi lo abbia conservato per cinque ann ...