Questo è davvero il tempo del silenzio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilè senza alcun dubbio la nuova frontiera del lusso. La disconnessione, il ritrovarsi finalmente a contatto con la natura, l’allontanarsi dal caos cittadino sono alla base di una sempre più popolare offerta di resort che vede al centro dell’esperienza un nuovo rapporto con l’ambiente. E con il design, e con la meraviglia di riscoprire i colori, i materiali e i sapori del luogo, con l’imperativo categorico di puntare da un lato alla sostenibilità, dall’altro al benessere a tutto tondo. Spesso foreste, laghi e montagne fanno dunque da sfondo a queste proposte. Succede così, per esempio, con l’Oasyhotel inaugurato nel bel mezzo della riserva naturale Oasi Dynamo, sui troppo di frequente sottovalutati Appennini Pistoiesi: a 1100 metri di altezza, in un magico territorio presidiato dal WWF, questa struttura celebra la bellezza del ritrovarsi a vivere per qualche ...