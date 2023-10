Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 6 ottobre 2023

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Questa sera, venerdì 6, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. In aula emerge una persona con la passione per il lusso e che desiderava sposare il suo nuovo compagno. Per questo avrebbe abbandonato la bambina. Ma davvero non si è ...