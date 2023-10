Quando le convocazioni dell’Italia per le qualificazioni agli Europei? I possibili nomi di Luciano Spalletti

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ultimo weekend di Serie A: poi sarà nuovamente sosta, poi sarà nuovamente Italia. La Nazionale di calcio guidata dal ct, tra appena 8 giorni scenderà in campo con ledel 2024. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, dovranno affrontare tra il 14 e il 17 ottobre, prima Malta e poi l’Inghilterra. Due match importantissimi per la Selezione che avrà l’opportunità di sprintare e cercare di blindare la qualificazione: ma non sarà semplice perché nel Gruppo C nessuno ha intenzione di rallentare il passo. La prima gara contro Malta, in programma per sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, è pronta a riservare forti emozioni così come la sfida di martedì 17 ottobre contro ...