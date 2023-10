Quando la F1 su TV8 | GP Qatar 2023 | orario Sprint Race | programma 7 ottobre | differita in chiaro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Domani, sabato 7, si disputerannoShootout edel fine settimana del GP del, le quarte delle sei innel Mondialedi F1, con la gara che si correrà nell’ambito della diciottesima tappa del calendario iridato. Per quanto concerne la diciottesima tappa (compresa Imola, poi cancellata) del Mondialedi F1, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (in quest’ultimo caso solo per la), in diretta streaming su Sky Go, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport.integrale diShootout edel sabato insu ...

La Formula 1 arriva in Giappone per il Gp sul circuito di Suzuka dopo la sorpresa di Singapore: per la prima volta in questo Mondiale 2023 non ha ...

La MotoGp arriva per la prima volta in India : il 14esimo appuntamento del motomondiale si corre sul circuito inedito di Buddh. Dopo gli intoppi ...

Notte in bianco per gli appassionati duri e puri del Motomondiale, quelli che non si perdono neppure un turno di prove libere. Anche chi è ...

Dopo la gara in Giappone, sarà sul tracciato del Qatar che si deciderà il diciassettesimo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari dello ...

Tutto pronto al Lusail International Circuit per la prima sessione di prove libere e soprattutto per le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023 , ...

La domanda, quindi, non è 'dove sarà campione del mondo' ma ''. Il Gp in programma domenica ... In chiaro,trasmetterà in differta le qualifiche, la sprint race e la gara. Venerdì 6 ottobre: ...

LOSAIL - "Non ci aspettavamo di essere in grandi condizioni, ma è un peccato perché ci mancano sei decimi da Verstappen, di cui tre li perdiamo in curva 1 e tre in curva 13. Vuol dire che abbiamo due ...