Quando la F1 stasera in tv | orari qualifiche Sky e TV8 | programma GP Qatar 2023 | streaming

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tutto pronto al Lusail International Circuit per la prima sessione di prove libere e soprattutto per ledel Gran Premio del, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. In palio dunque la pole position già al venerdì, perché domani andrà in scena una giornata interamente dedicata alla quarta Sprint dell’anno. LA DIRETTA LIVE DI FP1 EDEL GP DELDI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19.00 Dopo Baku, Spielberg e Spa viene riproposto a Lusail il nuovo format dei weekend con la gara sprint del sabato, che in questo caso potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale piloti. A Max Verstappen basterà infatti arrivare tra i primi 6 nella breve corsa di domani per avere la certezza aritmetica di laurearsi per la terza volta consecutiva ...