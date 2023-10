Quando chiamiamo i pazienti in lista d' attesa spesso sono già morti | i tagli alla sanità che ci accorciano la vita

(Di venerdì 6 ottobre 2023) "finalmente mi chiameranno per l'operazione dirò che sto rispondendo dall'aldilà e miportato il numero". Il signor Giancarlo Sorrentino è un pensionato di 67 anni di Salerno. È in salute e la suascorre normalmentenel luglio del 2022 si sottopone a una visita medica di...

... ai Balcani occidentali, alla Moldova e,sarà il tempo, alla Georgia, Sergio Mattarella. Che ... 'Perchéoltre 400 milioni di cittadini a votare In cosa ricade questo grande esercizio ...... secondo i quali la guerra non può continuare ancora a lungo e che i popoli vanno ascoltati... "perchè400 milioni di cittadini al voto Per decidere cosa Gli europei dovranno ...

In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome ... Cosenza 2.0