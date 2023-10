Qualiano via Nicola Fele | niente diserbo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)in via, cittadino dimedaglia d’oro al valor militare. Marciapiedi devastati sotto fitti cespugli Solo due giorni fa intitolata una piazza aall’Assistente Pasquale Apicella, medaglia d’oro al valor civile, mentre si lascia all’incuria una strada intitolata ad una medaglia d’oro al valor militare: via. Sono due giorni che i cittadini ci invitano a visitare la strada inviandoci foto. Oggi abbiamo provveduto alle verifiche. Anche in questo caso i cittadini hanno ragione. Il marciapiede per tutta la sua lunghezza è un continuo di cespugli rigogliosi che in parte hanno devastato il piano del calpestio. Non è bello trovare il degrado nelle strade di una città, ma quando su queste sono ...