Quali partite vedere su Sky e DAZN per l’ottava giornata di Serie A 6-8 ottobre? Calendario | programma | palinsesto tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LaA 2023/2024 tra qualche ora ritornerà in scena. Per la massimatra oggi, venerdì 6e domenica 8, vedremo impegnate le venti formazioni che stanno prendendo parte alla manifestazione. Ad aprire le danze quest’oggi ci penseranno l’Empoli e l’Udinese alle 18.30, mentre alle 20.45 sarà il momento di Lecce-Sassuolo. E nel corso dei prossimi giorni assisteremo a interessanti match: da Inter-Bologna passando per il derby tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric. Non mancherà Genoa-Milan, così come il big match tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tutta laA TIM è solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva Ora Occhio anche a Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina. ...