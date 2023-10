Quali brand potrebbero sfilare nella Sfera di Las Vegas

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Negli ultimi giorni sono diventati virali i video del concerto degli U2 all’interno della, l’enorme struttura che da settimane sorveglia Lasdall’alto. Con una larghezza di 157 metri e un’altezza di 111,6, dall’esterno la struttura somiglia a una vera e propriaricoperta di 1,2 milioni di LED, mentre all’interno si trova quello che è stato presentato come lo schermo LED con la risoluzione più alta al mondo. Una struttura pensata per rivoluzionare il mondo degli eventi e dell'intrattenimento che ad oggi, oltre ad aver ospitato Bono e compagni, potrebbe avere in programma la proiezione del nuovo progetto del regista Darren Aronofsky, un documentario pensato per essere visto esclusivamenteMSG Sphere. Ma se il futuro di questa struttura dai costi alquanto proibitivi - un giorno di advertising ...