(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un uomo solo al comando anche nel deserto del: Maxconquista laposition (la 30/a in carriera, decima quest’anno) a Losail e già domani, nella sprint race, può laurearsi campione del mondo per la terza volta di fila. Nella serataiota non brillano le Ferrari: Charles Leclerc, inizialmente settimo, domenica partirà in terza fila con il quinto tempo dopo la cancellazione...

Tutto facile per l’Italia nella sfida contro il Qatar. La squadra di De Giorgi ha vinto 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) come da pronostico la sfida contro ...

Quinta occasione per mettersi in mostra e confermare le ottime prestazioni espresse finora, per Liam Lawson . Secondo le anticipazioni diffuse da ...

🔊 Ascolta articolo -una pole per Max Verstappen, titolo mondiale ad un passo Nel Gp del2023, Max conquista la pole position, una posizione cruciale per la sua corsa al titolo di campione mondiale di Formula ...Venerdì difficile per la Ferrari in. Nel corso delle qualifiche, disputate oggi per via del format della Sprint Race, Carlos Sainz ... ma il fine settimana èmolto lungo. 'Purtroppo il ...

Qatar, ancora Verstappen in pole. Può già vincere il Mondiale Gazzetta del Sud

F1 | In Qatar ancora Pole Verstappen. Leclerc su Ferrari partirà in 3 ... IL DOT

La combo di Sprint, pista riasfaltata e deserto è un mix letale per chi ricorda la F1 tutta preparazione e setup precisi al millimetro ...Ai bordi del deserto, il Salone qatariota ha voglia di contare: "In Europa delegano ai governi, qui no. Vogliamo far vedere che si può ancora fare. Non solo sognare".