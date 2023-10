Putin | la versione da film sulla morte di Prigozhin | “Morti mentre giocavano con le granate e si drogavano”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Quel che di certo non si può negare a Vladimirè il talento creativo. È quasi cinematografica l’ultimache il Presidente russo ha dato delladi Yevgeny V., caduto in un incidente aereo lo scorso agosto.stava viaggiando su un jet privato ed è stato vittima di un incidente aereo. Vladimir: droga, alcol enei festini “immaginati” dal Presidente Ora, in un’occasione pubblica,avrebbe attribuito ladie delle altre persone a bordo ad un momento da “Notte da Leoni”: “Il capo della commissione investigativa mi ha riportato proprio qualche giorno fa che sono stati trovati dei frammenti dinei corpi di coloro che sono ...

Un discorso storico per rivendicare l'invasione dell' Ucraina che, secondo Putin , è una nazione che non esiste ma è direttamente Russia. E poi per ...

... scandito il Presidente.'L'Occidente ha perso il contatto con la realtà' La guerra in Ucraina, secondo ladi, dimostra che 'l'Occidente ha perso il senso della realtà', a causa del '...È un mondo che si ridisegna, mentrea Valdai racconta la suasu Prigozhin e spiega perché non sta viaggiando molto Sullo stesso argomento: L'esodo dal Nagorno Karabakh per non tornare ...

La versione di Putin sulla morte di Prigozhin: «Niente missile ... Corriere della Sera

Morte Prigozhin, la versione di Putin L'Identità

Un commento assai esplicito del presidente russo al Forum Valdai sulle possibili cause dell’esplosione del loro aereo riaccende la reazione feroce dei ...Lo zar esclude un impatto dall’esterno e si rammarica per le autopsie non approfondite per verificare la presenza di alcol e droghe nei resti: «A casa del capo della Wagner c’erano chili di cocaina» ...