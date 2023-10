PSG | squalifica per quattro giocatori per cori razzisti | c'è anche Hakimi

Non sono bastate le scuse. Il giudice sportivo in Francia ha fermato quattro giocatori del Psg: si tratta di Dembelé, Hakimi , Kolo - Muani e Kurzawa ...

Una giornata di squalifica per cori ritenuti razzisti dopo la vittoria contro il Marsiglia. Questa la decisione del comitato disciplinare francese (LFP) nei confronti di quattro giocatori del Paris ...Non sono bastate le scuse. Il giudice sportivo in Francia ha fermato quattro giocatori del Psg: si tratta di Dembelé, Hakimi, Kolo-Muani e Kurzawa. I quattro dovranno scontare un turno di squalifica ...