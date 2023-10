Prorogato di sei mesi lo stato d’emergenza sui migranti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di sei, dellodi emergenza già deliberato “in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di personein ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Lodichiarato l’11 aprile. Nel frattempo il Capo delloSergio Mattarella ha firmato il decreto legge suiapprovato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre. Il provvedimento, che contiene disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, èpresentato alla Camera, dove avrà inizio l’esame. Il testo mette in ...