Pronta l’ “Allegrata” per il derby | cosa si può inventare Max…

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La Juventus affronterà domani il Torino alle 18 all’Allianz Stadium: bianconeri in emergenza specialmente nel reparto offensivo e il tecnico… Terzo big match di stagione per la Juventus che dopo il successo contro la Lazio e il pareggio di Bergamo settimana scorsa, èad ospitare il Torino. Le due squadre, ormai da decenni, non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.